Полиция Мексики остановила караван мигрантов, который направлялся в США

20 октября, 2018, 14:54

Правоохранители Мексики остановили 5 тысяч мигрантов из Гондураса, которые собрались на границу с целью добраться в США

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Тысячи мигрантов из Гондураса в пятницу, 19 октября, пытались прорвать границу между Гватемалой и Мексикой на пути к США. Их остановила мексиканская полиция", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия. Местные СМИ сообщают, что полиция применила слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.

По оценкам мексиканских чиновников, в караване мигрантов насчитывалось три тысячи человек. Вместе с тем правоохранители оценили, что на границе, которая в этой части пролегает по реке Сучьяте, находятся по меньшей мере пять тысяч мигрантов. Они сломали ограду и собрались на мосту через пограничную реку. Нескольким удалось прорваться к мексиканскому пограничному городу Сьюдад-Идальго. По сообщению правоохранителей, некоторые мигранты бросали в полицейских камни, кто пытался пересечь границу вплавь.

В операции по задержанию мигрантов из Гондураса на границе приняла участие по меньшей мере тысяча правоохранителей. Мексиканская власть позволила небольшому количеству людей пересечь границу. Среди тех, кому разрешили войти на территорию Мексики, женщины и дети, которые нуждались в медицинской помощи.

Трамп заявил, что готов отправить военных и полностью закрыть южную границу страны, если власти Мексики не остановят поток мигрантов.