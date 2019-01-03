Обрушение дома в Магнитогорске: поиск погибших прекратили
3 января, 2019, 17:49
В российском Магнитогорске спасатели достали тело последнего, 39-го погибшего в результате обрушения дома
Об этом сообщают российские СМИ.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ сообщили, что больше под завалами людей не осталось. В то же время спасатели продолжат извлекать из-под завалов домашних животных.
По данным ведомства, в рамках операции спасатели извлекли из-под завалов около 2 тысяч кубических метров строительных конструкций. Теперь работы на месте происшествия переходят в инженерно-строительной стадию.
- Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд. 35 квартир были разрушено полностью, еще 10 - частично.
- Сообщалось, что число погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 38 человек. Поиски еще 3 человек продолжались.
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