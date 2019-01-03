Обрушение дома в Магнитогорске: поиск погибших прекратили

3 января, 2019, 17:49

В российском Магнитогорске спасатели достали тело последнего, 39-го погибшего в результате обрушения дома

Об этом сообщают российские СМИ.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ сообщили, что больше под завалами людей не осталось. В то же время спасатели продолжат извлекать из-под завалов домашних животных.

По данным ведомства, в рамках операции спасатели извлекли из-под завалов около 2 тысяч кубических метров строительных конструкций. Теперь работы на месте происшествия переходят в инженерно-строительной стадию.