Количество погибших в Магнитогорске из-за обвала дома возросло до 38

Отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.

Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд . 35 квартир было разрушено полностью , еще 10 - частично.