Количество погибших в Магнитогорске из-за обвала дома возросло до 38
3 января, 2019, 12:20
Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 38 человек. Поиски еще 3 человек продолжаются
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.
Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд . 35 квартир было разрушено полностью , еще 10 - частично.
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