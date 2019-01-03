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Количество погибших в Магнитогорске из-за обвала дома возросло до 38

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 38 человек. Поиски еще 3 человек продолжаются

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.

Напомним, что 1 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд . 35 квартир было разрушено полностью , еще 10 - частично.

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