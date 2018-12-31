Взрыв газа в РФ: обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате взрыва, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами и пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек.
По данным МЧС РФ, погибли три человека, еще трое были извлечены из-под обломков. В ФСБ РФ сообщили, что других версий взрыва не рассматривается.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Кроме того, из-за взрыва в Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации.
"В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор", - написавг убернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Отмечается, что панельный десятиэтажный жилой дом по улице Карла Марка, 164 был построен в 1973 году. В 12 подъездах расположены 623 жилых помещения общей площадью 28 379,31 кв. м и девять нежилых помещений площадью 15 020,50 кв. м.
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