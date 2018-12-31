Взрыв газа в РФ: обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие

31 декабря, 2018, 09:37

31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате взрыва, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами и пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек.

По данным МЧС РФ, погибли три человека, еще трое были извлечены из-под обломков. В ФСБ РФ сообщили, что других версий взрыва не рассматривается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, из-за взрыва в Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации.

"В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор", - написавг убернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отмечается, что панельный десятиэтажный жилой дом по улице Карла Марка, 164 был построен в 1973 году. В 12 подъездах расположены 623 жилых помещения общей площадью 28 379,31 кв. м и девять нежилых помещений площадью 15 020,50 кв. м.