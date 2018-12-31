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Взрыв газа в России: спасатели обнаружили еще трех погибших

Спасатели обнаружили тела еще трех погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске

Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, информирует Интерфакс.

"Извлечь мы их не можем, работаем осторожно, так как есть риск обрушения конструкций", - сказал министр.

Ранее на месте взрыва были найдены тела четырех человек. Еще около 40 жителей дома считаются пропавшими без вести - с ними не удалось установить связь.

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