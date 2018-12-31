Взрыв газа в России: спасатели обнаружили еще трех погибших
31 декабря, 2018, 20:04
Спасатели обнаружили тела еще трех погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске
Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, информирует Интерфакс.
"Извлечь мы их не можем, работаем осторожно, так как есть риск обрушения конструкций", - сказал министр.
Ранее на месте взрыва были найдены тела четырех человек. Еще около 40 жителей дома считаются пропавшими без вести - с ними не удалось установить связь.
- Напомним, что 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме.
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