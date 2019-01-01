Глава РПЦ Гундяев призвал Варфоломея "отменить" Томос
1 января, 2019, 10:08
Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал Вселенского патриарха Варфоломея отказаться от идеи предоставления автокефалии Православной церкви Украины
Об этом говорится в послании Кирилла в Варфоломея, обнародованном на сайте РПЦ.
Кирилл назвал представителей новой украинской церкви "раскольниками", а процесс предоставления автокефалии "ужасным нагромождением лжи" и "насилием" в отношении УПЦ (МП).
"Отступите сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", - написал Кирилл.
При этом глава РПЦ угрожал Варфоломею, заявив, что тот "навсегда потеряет возможность служить единению святых Божиих Церквей" и "перестанет быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих", а также пугал Страшным судом.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор для создания единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года.
- Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ .
- РПЦ обещает действовать так, будто Вселенского патриархата "нет вообще".
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