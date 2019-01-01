Глава РПЦ Гундяев призвал Варфоломея "отменить" Томос

1 января, 2019, 10:08

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал Вселенского патриарха Варфоломея отказаться от идеи предоставления автокефалии Православной церкви Украины

Об этом говорится в послании Кирилла в Варфоломея, обнародованном на сайте РПЦ.

Кирилл назвал представителей новой украинской церкви "раскольниками", а процесс предоставления автокефалии "ужасным нагромождением лжи" и "насилием" в отношении УПЦ (МП).

"Отступите сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", - написал Кирилл.

При этом глава РПЦ угрожал Варфоломею, заявив, что тот "навсегда потеряет возможность служить единению святых Божиих Церквей" и "перестанет быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих", а также пугал Страшным судом.