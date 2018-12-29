РПЦ обещает отныне действовать так, будто Вселенского патриархата "нет вообще"

29 декабря, 2018, 08:37

Русская православная церковь на заседании своего синода в Москве решила создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии

Патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже должен отвечать за Андорру, Бельгию, Великобританию, Ирландию, Испанию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалию, Францию и Швейцарию, а патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре - за Сингапур, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Северную Корею, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины и Таиланд, передает Радио Свобода .

Кроме того, РПЦ решила создать епархию в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Как заявил после заседания глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, отныне Русская православная церковь "будет создавать свои приходы, епархии и структуры в "далеком зарубежные "не учитывая Константинополь".

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"Мы никогда не соглашались, и тем более в нынешних обстоятельствах не можем согласиться с тем, что Константинополь имеет эксклюзивное право на пастырское обкармливание диаспоры", - сказал он.

По его словам, теперь РПЦ будет "действовать так, будто их (Вселенского патриархата - ред.) нет вообще".

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По древним канонам православной церкви, все страны, где нет собственных поместных православных церквей и которые не относятся к традиционной канонической территории какой-либо из канонических поместных православных церквей, относятся к канонической территории Вселенского Константинопольского патриархата. Русская православная церковь уже давно нарушает это правило, имея свои структуры во многих странах мира, но экзархатов за пределами традиционно "православных" стран до сих пор не было.

Среди других традиционных привилегий Вселенского патриархата - предоставлять автокефалию новым поместным церквям (Русская церковь, в свое время неканонически самопровозглашенная, ждала такое каноническое признание 141 год) или толковать церковные каноны.

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Между тем РПЦ объясняет эти каноны на собственный лад, утверждая о "неканоничности" создания в Украине единой поместной православной автокефальной церкви. Русская церковь из-за этого также прервала церковное общение со Вселенским патриархатом, что считается церковью-матерью для всех православных церквей мира.