На Генассамблее ООН состоятся спецдебаты по Донбассу и Крыму

29 декабря, 2018, 19:49

В конце февраля 2019 года на Генеральной ассамблее ООН состоятся специальные дебаты, посвященные ситуации на оккупированных украинских территориях

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ" .

"Специальные дебаты по этому вопросу предварительно запланированы на конец февраля следующего года", - заявил Ельченко.

Дипломат добавил, что возможность назначения таких дебатов появилась благодаря включению осенью 2018 году в повестку дня Генассамблеи на 2019 год отдельного пункта, посвященного вопросу Украины.

"Каждый раз, когда мы хотели нарушить какой-то вопрос на Генассамблее, нас спрашивали: "А по какому пункту?" Есть и общие пункты, к которым можно было привязаться, - поддержание мира и безопасности, мирное урегулирование конфликтов... Но они все такие, необособленные. Нам очень важно иметь конкретный пункт, который четко касается оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса. Теперь он есть", - сказал Ельченко.

Дипломат отметил, что решение о включении этого пункта очень не нравилось российской делегации, которая изо всех сил пыталась его остановить.

"Это решение мы провели через генеральный комитет Генассамблеи, который одобряет повестку дня на весь следующий год. Без сопротивления России не обошлось. Было трудно. Ведь для россиян это дополнительный раздражитель. Им это очень не нравилось", - рассказал Ельченко.

По словам Ельченко, дебаты предназначены именно на конец февраля не случайно, ведь это удобный случай напомнить о причинах и сути российской агрессии, которой в эти дни исполнится 5 лет.