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19 государств, которые в ООН голосовали против украинской резолюции по Крыму. Список

В ООН против украинского проекта резолюции по Крыму проголосовали Россия и еще 18 государств

Полный список противников украинской резолюции обнародовала в Twitter миссия Украины при ООН.

Против резолюции проголосовали:

1. Армения
2. Беларусь
3. Боливия
4. Бурунди
5. Камбоджа
6. Куба
7. КНДР
8. Иран
9. Лаос
10. Мьянма
11. Никарагуа
12. Россия
13. Сербия
14. Южный Судан
15. Судан
16. Сирия
17. Узбекистан
18. Венесуэла
19. Зимбабве

"Запечатлею этот список. Кроме откровенных сателлитов России, обратите особое внимание на страны СНГ. Вот и вся солидарность. Шикарный урок для политиков!" - написал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

  • Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма. "За" резолюцию проголосовали 66 стран. Документ, в частности обязывает РФ отвести свои войска с Украины.
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