Генассамблея ООН приняла резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе

18 декабря, 2018, 07:45

Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую действия России в районе Керченского пролива

Об этом сообщает в Twitter Постоянное представительство Украины об ООН.

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, что возрастает.

"За" резолюцию проголосовали 66 государств, "против" - 19.

Постановление предусматривает следующие пункты:

Присутствие российских войск в Крыму противоречит территориальной целостности Украины и подрывает безопасность стран-соседей. ООН призывает РФ воздержаться от препятствования свободной навигации в акваториях Азовского и Черного морей. Резолюция осуждает строительство Керченского моста и увеличение количества военных кораблей РФ в Черном и Азовском морях. Россию призывают вывести свои вооруженные силы из Крыма и деоккупировать захваченную территорию Украины. ООН выражает обеспокоенность по поводу захвата украинских моряков и судов 25 ноября 2018 г. и призывает их освободить. Выражает обеспокоенность по поводу длительных действий РФ в частях Черного моря вокруг Крыма и в Азовском море. Выражает обеспокоенность по поводу милитаризации Россией Крыма как государством-оккупантом.

В обращении к Генассамблее ООН украинские депутаты отмечали: "Действия РФ в Керченском проливе являются продолжением вооруженной агрессии против Украины, которая началась 20 февраля 2014 г. и результатом которой стала незаконная оккупация части территории Украины - Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

❗️ # СРОЧНО Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.



За 66, пр 19. Соавтор 40. Основные элементы pic.twitter.com/C6ic4yDZwb - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018

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