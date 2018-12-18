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Генассамблея ООН приняла резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе

Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, осуждающую действия России в районе Керченского пролива

Об этом сообщает в Twitter Постоянное представительство Украины об ООН.

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, что возрастает.

"За" резолюцию проголосовали 66 государств, "против" - 19.

Постановление предусматривает следующие пункты:

  1. Присутствие российских войск в Крыму противоречит территориальной целостности Украины и подрывает безопасность стран-соседей.
  2. ООН призывает РФ воздержаться от препятствования свободной навигации в акваториях Азовского и Черного морей.
  3. Резолюция осуждает строительство Керченского моста и увеличение количества военных кораблей РФ в Черном и Азовском морях.
  4. Россию призывают вывести свои вооруженные силы из Крыма и деоккупировать захваченную территорию Украины.
  5. ООН выражает обеспокоенность по поводу захвата украинских моряков и судов 25 ноября 2018 г. и призывает их освободить.
  6. Выражает обеспокоенность по поводу длительных действий РФ в частях Черного моря вокруг Крыма и в Азовском море.
  7. Выражает обеспокоенность по поводу милитаризации Россией Крыма как государством-оккупантом.

В обращении к Генассамблее ООН украинские депутаты отмечали: "Действия РФ в Керченском проливе являются продолжением вооруженной агрессии против Украины, которая началась 20 февраля 2014 г. и результатом которой стала незаконная оккупация части территории Украины - Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Ранее ООН принял инициированную Украиной резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму

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