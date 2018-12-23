Генассамблея ООН постановила называть Крым и Севастополь "временно оккупированными Россией"
"За" проголосовали 65 государств, "против" - 27, 70 делегатов воздержались, передает УНИАН .
Среди тех, кто поддержал резолюцию, США, страны Евросоюза, Турция и Япония.
Против документа проголосовали Россия и ее стратегические партнеры - Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Сирия, Никарагуа и Венесуэла.
"Генассамблея призывает все международные организации и специализированные агентства Организации Объединенных Наций пользоваться формулировкой "Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией" когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых речь идет о статистических данных РФ", - говорится в резолюции.
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Кроме того, в документе вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.
"Глубокое беспокойство вызывает то, что с 2014 года власти России использует пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова. Выражаем глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимиром Балухом и Эмиром-сеином Куку", - отмечается в резолюции.
- Перед этим Генеральная ассамблея ООН приняла важнейшую резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма. "За" резолюцию проголосовали 66 стран. Документ, в частности, обязывает РФ отвести свои войска с Украины.
- 19 государств-членов ООН голосовали против данного документа.
- По мнению известного украинского дипломата, экс-главы МИД Владимира Огрызко, высказанное им в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV, Украина теперь должна отозвать своих послов из этих 19 стран.
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