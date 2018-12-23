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Генассамблея ООН постановила называть Крым и Севастополь "временно оккупированными Россией"


фото: ippodhu.com
Генеральная ассамблея ООН на своем заседании в субботу, 22 декабря 2018 года, поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму

"За" проголосовали 65 государств, "против" - 27, 70 делегатов воздержались, передает УНИАН .

Среди тех, кто поддержал резолюцию, США, страны Евросоюза, Турция и Япония.

Против документа проголосовали Россия и ее стратегические партнеры - Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Сирия, Никарагуа и Венесуэла.

"Генассамблея призывает все международные организации и специализированные агентства Организации Объединенных Наций пользоваться формулировкой "Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией" когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых речь идет о статистических данных РФ", - говорится в резолюции.

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Кроме того, в документе вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

"Глубокое беспокойство вызывает то, что с 2014 года власти России использует пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова. Выражаем глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимиром Балухом и Эмиром-сеином Куку", - отмечается в резолюции.

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