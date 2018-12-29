Dzidzio рассказал подробности своего избиения и отменил концерты

29 декабря, 2018, 17:25

Украинский певец Dzidzio рассказал подробности о своем избиении и заявил об отмене всех концертов в январе

Об этом Михаил Хома, известный под сценическим псевдонимом Dzidzio, написал в Instagram.

По словам исполнителя, на него напали около восьми человек неславянской внешности.

"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - написал певец.

Dzidzio также заявил, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.