Dzidzio рассказал подробности своего избиения и отменил концерты
Об этом Михаил Хома, известный под сценическим псевдонимом Dzidzio, написал в Instagram.
По словам исполнителя, на него напали около восьми человек неславянской внешности.
"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - написал певец.
Dzidzio также заявил, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.
Я хочу обратиться ко всем и рассказать ситуацию, которая вчера произошла со мной. Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковым, который по моему мнению, является в преступном сговоре с Олегом Турком. Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести здесь все новогодние праздники. Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, заказчикам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять.
- Напомним, 29 декабря продюсер Dzidzio обнародовал имя того, кто напал на певца .
- Напомним, в Киеве на Dzidzio напали несколько мужчин.
- Певец знаком с нападавшими.
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