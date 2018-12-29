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Dzidzio рассказал подробности своего избиения и отменил концерты


фото: Vgorode
Украинский певец Dzidzio рассказал подробности о своем избиении и заявил об отмене всех концертов в январе

Об этом Михаил Хома, известный под сценическим псевдонимом Dzidzio, написал в Instagram.

По словам исполнителя, на него напали около восьми человек неславянской внешности.

"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - написал певец.

Dzidzio также заявил, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я хочу обратиться ко всем и рассказать ситуацию, которая вчера произошла со мной. Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковым, который по моему мнению, является в преступном сговоре с Олегом Турком. Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести здесь все новогодние праздники. Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, заказчикам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять.

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

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