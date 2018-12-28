Dzidzio был знаком с нападавшими на него, - СМИ

28 декабря, 2018, 14:20

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого певца ударили по лицу

Об этом сообщает издание "Факты" , ссылаясь на собственные источники.

"Вместе с тем из собственных источников "ФАКТАМ" стало известно, что артист Михаил Хома знаком с теми, кто на него напал. Между ними якобы возник конфликт в ходе которого DZIDZIO несколько раз ударили по лицу. После этого неизвестные уехали, а артист остался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестно, будет ли артист писать заявление в полицию. Сейчас он ждет своих адвокатов, которые посоветуют ему, как лучше действовать в такой ситуации.

Как сообщалось ранее, нападение на артиста произошло у радиокомпании "Тауэр" ( "HIT FM»).