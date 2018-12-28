Неизвестные в Киеве избили певца Dzidzio
28 декабря, 2018, 11:43
Нападение на артиста произошло возле радиокомпании "Тауэр" ( "HIT FM»)
Об этом сообщила PR-менеджер исполнителя Лилия Слесарь в Facebook.
Состояние здоровья Михаила Фомы устанавливает скорая помощь, а на месте нападения работает полиция.
Отмечается, что нападавшие скрылись с места инцидента.
"11:16 Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - отметила Слюсарь.
По информации Киев Оперативный , злоумышленники скрылись на двух автомобилях Mercedes.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-