 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Неизвестные в Киеве избили певца Dzidzio


фото: 5.ua
Нападение на артиста произошло возле радиокомпании "Тауэр" ( "HIT FM»)

Об этом сообщила PR-менеджер исполнителя Лилия Слесарь в Facebook.

Состояние здоровья Михаила Фомы устанавливает скорая помощь, а на месте нападения работает полиция.

Отмечается, что нападавшие скрылись с места инцидента.

"11:16 Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - отметила Слюсарь.

По информации Киев Оперативный , злоумышленники скрылись на двух автомобилях Mercedes.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать