Неизвестные в Киеве избили певца Dzidzio

28 декабря, 2018, 11:43

Нападение на артиста произошло возле радиокомпании "Тауэр" ( "HIT FM»)

Об этом сообщила PR-менеджер исполнителя Лилия Слесарь в Facebook.

Состояние здоровья Михаила Фомы устанавливает скорая помощь, а на месте нападения работает полиция.

Отмечается, что нападавшие скрылись с места инцидента.

"11:16 Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - отметила Слюсарь.

По информации Киев Оперативный , злоумышленники скрылись на двух автомобилях Mercedes.