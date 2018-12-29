Продюсер Dzidzio обнародовал имя того, кто напал на певца

29 декабря, 2018, 12:44

Утром в пятницу, 28 декабря 2018 года, перед эфиром на Hit FM на артиста Михаила Хому (Dzidzio) было совершено нападение несколькими лицами во главе с гражданином по имени Михаил Мишков

Об этом в Facebook заявил продюсер певца Анатолий Безух.

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"Это ничто иное, как криминал! И артист, а в первую очередь гражданин, попал в ситуацию, которая связана с рейдерскими махинациями и угрозами", - отметил он.

В то же время, гражданин Мишков в комментарии ТСН сообщил, что его позиция "правовая" и что он якобы выкупил 25% проекта через бывшего его участника Олега Турка (Лесик), однако Хома и его люди вроде отказываются делиться с ними доходами от концертов.