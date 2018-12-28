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Великобритания и Россия договорились вернуть дипломатов, - посол РФ


фото: slovoidilo
Россия и Великобритания достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей

Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, сообщают российские СМИ.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена", - отметил посол .

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