Великобритания и Россия договорились вернуть дипломатов, - посол РФ
28 декабря, 2018, 14:50
Россия и Великобритания достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей
Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, сообщают российские СМИ.
"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена", - отметил посол .
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания вызвала российского посла и прекратила двусторонние связи с Россией.
- Россия выслала из страны британских дипломатов в ответ на решение Лондона о высылке из посольства 23 российских дипломатов.
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