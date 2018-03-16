Россия выдворит британских дипломатов: как Лавров отреагировал на "совет" МИД Британии "заткнуться" по поводу дела Скрипаля
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает издание Reuters.
Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли российская власть выдворить британских дипломатов из страны, Лавров подчеркнул: "конечно, планируем", однако не предоставил никаких подробностей на этот счет.
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Министр также отреагировал на слова главы МИД Великобритании Гэвина Уильямсона, который заметил, что "Россия должна отойти и заткнуться", комментируя отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
"Возможно, ему не хватает образования", - ответил на это Лавров.
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Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, вероятно, отравили Скрипача, сомневаются, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
США, Великобритания, Франция и Германия отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении Скрипаля указывает на ее ответственность.
Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания вызвала российского посла и прекратила двусторонние связи с Россией.
Белый дом признал ответственность России за отравление Скрипаля.
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