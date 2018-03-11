В пиццерии, где обедал Скрипаль, нашли следы токсинов
Об этом пишет BBC.
Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии Zizzi, где Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье, 4 марта.
Как сообщается, пока нет оснований считать, что любой из тех, кто находился в ресторане вместе с пострадавшими, находится в опасности или причастен к попаданию в пиццерию ядовитого вещества.
Ресторан Zizzi остается окруженным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери - домом Скрипаля, пабом Bishop's Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.
Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность применения нервно-паралитического вещества.
Ранее в субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провел второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.
Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.
Она также сообщила, что сам 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, как и раньше находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
Полицейский Ник Бейли, который оказывал первую помощь отравленным и тоже попал в итоге в больницу, также продолжает оставаться под наблюдением врачей, но может говорить и общаться с семьей.
Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью BBC, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравления двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасными последствиями.
"Кто приехал на нашу землю, - сказал Уоллес, - нагло, дерзко сделал подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей".
Разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.
Глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
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