Парубий подписал закон об ответственности за буллинг
28 декабря, 2018, 18:13
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу"
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Сейчас законопроект направлен на подпись президенту Украины.
- В июле народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, устанавливающий понятие "буллинг" и вводящий административную ответственность за него.
- Верховная Рада во вторник, 2 октября, впервые в украинском законодательстве ввела понятие "буллинг".
- 18 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".
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