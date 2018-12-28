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Парубий подписал закон об ответственности за буллинг

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Сейчас законопроект направлен на подпись президенту Украины.

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