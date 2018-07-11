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В Раде предлагают ввести ответственность за травлю

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, устанавливающий понятие буллинга и вводящий административную ответственность за него

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

10 июля группа народных депутатов внесла в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия булллингу". 11 июля его передали в Комитет по вопросам науки и образования.

Авторы документа подчеркивают, что в Украине среди подростков в учебных заведениях распространенное явление буллинга (травли), что выражается в психологическом давлении, жестоком обращении, физическом насилии, агрессии, других действиях, совершенных с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам.

"По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей. Причем, наиболее уязвимыми к буллингу являются стеснительные, с примерным поведением дети, а также дети, которые в силу различных жизненных обстоятельств, "замкнуты в себе", "закрыты для общения", - указано в пояснительной записке.

Законопроектом планируется установить ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учреждения образования, в виде наложения штрафа от 20 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения).

Документ также вводит определение термина "буллинг" - это моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого отношения.

Также планируется обязать учреждения образования обеспечивать на своих веб-сайтах открытый доступ к правилам поведения соискателя образования в учреждении образования, плану мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллинга, порядку подачи и рассмотрения заявлений о случаях буллинга от соискателей образования, их родителей, и тому подобное.

Кроме того, проектом планируется предоставить омбудсмену по образованию право осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учреждении образования, полноте и своевременности мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и учредителя учреждения образования; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки относительно общего числа случаев буллинга в учреждениях образования за определенный период.

  • Напомним, с января 2019 года в Украине появиться офис омбудсмена по образованию, который будет защищать права школьников, студентов, преподавателей и ученых.
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