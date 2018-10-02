Рада ввела в украинские законы понятие "буллинг"

2 октября, 2018, 20:00

Верховная Рада во вторник, 2 октября, впервые в украинское законодательство ввела понятие "буллинг"

За соответствующий Законопроект в первом чтении проголсували 228 народных депутата.

Речь идет о проекте Закона №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".

Законопроектом среди прочего предлагается на законодательном уровне определить пути противодействия буллингу как явлению, способствовать защите прав детей и взрослых работников учреждений образования.

Документ также устанавливает административную ответственность за буллинг, сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учреждения образования. Речь идет о штрафных наказаниях от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения).

Кроме того, изменениями в статьи 73 Закона, Образовательному омбудсмену предоставляется право: осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учреждении образования, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и учредителя учреждения образования; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки относительно общего числа случаев буллинга в учреждениях образования за определенный период.