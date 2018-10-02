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Рада ввела в украинские законы понятие "буллинг"

Верховная Рада во вторник, 2 октября, впервые в украинское законодательство ввела понятие "буллинг"

За соответствующий Законопроект в первом чтении проголсували 228 народных депутата.

Речь идет о проекте Закона №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".

Законопроектом среди прочего предлагается на законодательном уровне определить пути противодействия буллингу как явлению, способствовать защите прав детей и взрослых работников учреждений образования.

Документ также устанавливает административную ответственность за буллинг, сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учреждения образования. Речь идет о штрафных наказаниях от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения).

Кроме того, изменениями в статьи 73 Закона, Образовательному омбудсмену предоставляется право: осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учреждении образования, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и учредителя учреждения образования; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки относительно общего числа случаев буллинга в учреждениях образования за определенный период.

  • Как сообщалось ранее, с января 2019 года в Украине появиться офис образовательного омбудсмена, который будет защищать права школьников, студентов, преподавателей и ученых.
  • В июле народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, устанавливающий понятие буллинга и вводит административную ответственность за него.

 

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