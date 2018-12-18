 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада одобрила введение в Украине ответственности за буллинг

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" законопроект № 8584 проголосовали 228 нардепов.

Согласно законопроекту "буллинг" определяется как "моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого обращения".

Предлагается введение штрафа от 340 до 850 гривен (если обидчику менее 16 лет - штраф выплачивют родители). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен. Если педагог, руководитель или учредитель учреждения образования замалчивал случаи буллинга - он будет оштрафован на сумму от 850 до 1700 гривен.

  • Как сообщалось ранее, с января 2019 года в Украине появится офис образовательного омбудсмена, который будет защищать права школьников, студентов, преподавателей и ученых.
  • В июле народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, устанавливающий понятие буллинг и вводит административную ответственность за него.
  • Верховная Рада во вторник, 2 октября, впервые в украинском законодательстве ввела понятие "буллинг".
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать