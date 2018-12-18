Рада одобрила введение в Украине ответственности за буллинг

18 декабря, 2018, 17:30

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" законопроект № 8584 проголосовали 228 нардепов.

Согласно законопроекту "буллинг" определяется как "моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого обращения".

Предлагается введение штрафа от 340 до 850 гривен (если обидчику менее 16 лет - штраф выплачивют родители). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен. Если педагог, руководитель или учредитель учреждения образования замалчивал случаи буллинга - он будет оштрафован на сумму от 850 до 1700 гривен.