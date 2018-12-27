Фондовый рынок США показал рекордный рост за день начиная с 2009 года

27 декабря, 2018, 13:20

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов 26 декабря вырос на 1086 пунктов (+ 4,98%), достигнув отметки 22878,45

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Кроме того, индекс S & P 500 по итогам торгов также вырос на 116,6 пункта (+ 4,96%), до отметки 2467,70. Этому способствовал рост котировок бумаг Amazon, Facebook, Netflix, Exxon Mobil и Chevron более чем на 8%.

Индекс NASDAQ увеличился на 361,44 пункта (+ 5,84%), в 6554,36.

Отмечается, что все три главных американских индекса продемонстрировали самый большой однодневный прирост с марта 2009 года.

Напомним, накануне цены на нефть Brent опускались до минимума с июня 2017 года. В частности, в ходе торгов Brent дешевела до отметки ниже 48 долларов.

Отметим, что причиной падения цен на нефть стал так называемый "шатдаун" правительства США, который возник после того, как власти не смогли принять временный бюджет. Кроме того, негативно на цены повлияло решение Федеральной резервной системы повысить ключевую ставку до максимальных за десятилетия показателей 2,25-2,5%.

На эти новости фондовые рынки США отреагировали значительным падением . В частности, по итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones снизился почти на 7%, S & P -на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%.