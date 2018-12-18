В США фондовые индексы упали до минимума за последние 14 месяцев
Об этом сообщает MarketWatch .
В сообщении говорится, что известный индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 507,53 пункта (2,11%) - до 23592,98 пункта.
Индекс Standard & Poor's 500 уступил на 54,01 пункта (2,08%), дойдя до 2545,94 пункта.
Nasdaq Composite обвалился на 156,93 пункта (2,27%) - до 6753,73 пункта.
Отмечено, что Standard & Poor's 500 завершил день на минимальной отметке с октября 2017 года, Nasdaq Composite - с ноября прошлого года, Dow Jones Industrial Average - с 23 марта.
Вызвано такое падение ожиданиями инвесторов накануне заседания Федеральной резервной системы, которая должна состояться на этой неделе.
Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.
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Это повышение станет четвертым в 2018 году. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ по денежно-кредитной политики на ближайшие два года.
Следующее повышение запланировано на декабрь 2018 года, три раза ставку повысят в 2019 году и еще один раз - в 2020 году.
Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 года по июнь 2006 года.
- Напомним, валовой внутренний продукт (ВВП) США по итогам второго квартала 2018 вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, экономика США побила четырехлетний рекорд.
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В июле 2017 руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что не исключает еще один мировой финансовый кризис после пресловутого кризиса 2008 года.
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Учитывая цикличность экономики, эксперты Всемирного банка прогнозируют новый финансовый кризис в 2018-2019 годах.
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Международный валютный фонд предполагает наступление мирового финансового кризиса в ближайшие годы с учетом падения стоимости основных сырьевых товаров
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