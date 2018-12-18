 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США фондовые индексы упали до минимума за последние 14 месяцев


фото: AP
17 декабря американские фондовые индексы резко обвалились, и это наихудшее начало декабря на фондовом рынке США за последние 38 лет

Об этом сообщает MarketWatch .

В сообщении говорится, что известный индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 507,53 пункта (2,11%) - до 23592,98 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 уступил на 54,01 пункта (2,08%), дойдя до 2545,94 пункта.

Nasdaq Composite обвалился на 156,93 пункта (2,27%) - до 6753,73 пункта.

Отмечено, что Standard & Poor's 500 завершил день на минимальной отметке с октября 2017 года, Nasdaq Composite - с ноября прошлого года, Dow Jones Industrial Average - с 23 марта.

Вызвано такое падение ожиданиями инвесторов накануне заседания Федеральной резервной системы, которая должна состояться на этой неделе.

Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.

Читайте также: Ждать осталось недолго: Почему мир приближается к новому финансовому кризису

Это повышение станет четвертым в 2018 году. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ по денежно-кредитной политики на ближайшие два года.

Следующее повышение запланировано на декабрь 2018 года, три раза ставку повысят в 2019 году и еще один раз - в 2020 году.

Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 года по июнь 2006 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать