В США фондовые индексы упали до минимума за последние 14 месяцев

18 декабря, 2018, 10:13

17 декабря американские фондовые индексы резко обвалились, и это наихудшее начало декабря на фондовом рынке США за последние 38 лет

Об этом сообщает MarketWatch .

В сообщении говорится, что известный индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 507,53 пункта (2,11%) - до 23592,98 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 уступил на 54,01 пункта (2,08%), дойдя до 2545,94 пункта.

Nasdaq Composite обвалился на 156,93 пункта (2,27%) - до 6753,73 пункта.

Отмечено, что Standard & Poor's 500 завершил день на минимальной отметке с октября 2017 года, Nasdaq Composite - с ноября прошлого года, Dow Jones Industrial Average - с 23 марта.

Вызвано такое падение ожиданиями инвесторов накануне заседания Федеральной резервной системы, которая должна состояться на этой неделе.

Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.

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Это повышение станет четвертым в 2018 году. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ по денежно-кредитной политики на ближайшие два года.

Следующее повышение запланировано на декабрь 2018 года, три раза ставку повысят в 2019 году и еще один раз - в 2020 году.

Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 года по июнь 2006 года.