Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село

26 декабря, 2018, 10:56

В Украине с 1 января для услуги "Укрпочта Экспресс" отменяется доплата за доставку в село

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрпочта" .

"С 1 января отправить посылки Укрпочтой становится проще и удобнее - для услуги" Укрпочта Экспресс "отменяется доплата за доставку в село ... Стоимость не будет зависеть от места отправления или получения посылки", - сообщается на сайте.

Кроме того, с начала 2019 уменьшится тариф на услугу по доставке Укрпочты "Стандарт": оценочную стоимость посылки будет снижена с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).