Укрпочта отменила доплату за доставку посылок в село
26 декабря, 2018, 10:56
В Украине с 1 января для услуги "Укрпочта Экспресс" отменяется доплата за доставку в село
Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрпочта" .
"С 1 января отправить посылки Укрпочтой становится проще и удобнее - для услуги" Укрпочта Экспресс "отменяется доплата за доставку в село ... Стоимость не будет зависеть от места отправления или получения посылки", - сообщается на сайте.
Кроме того, с начала 2019 уменьшится тариф на услугу по доставке Укрпочты "Стандарт": оценочную стоимость посылки будет снижена с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).
- "Укрпочта" заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 из-за неприбыльности отделений в сельской местности.
- 26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинском.
- 20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 млн гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
- 12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому " пересмотреть свою зарплату ".
- 21 декабря Укрпочта достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году.
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