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Кирилл разглядел будущие "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ МП


фото: tass
В РПЦ заявили, что из-за закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, могут возникнуть кровавые конфликты

Об этом заявил предстоятель Российской православной церкви патриарх Кирилл, сообщают российские СМИ.

В частности, Кирилл назвал закон, который приняла Верховная Рада Украины, ультиматумом. По его мнению, за изменением названия УПЦ Московского патриархата пойдут репрессии.

"В Украине сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно все то, что может происходить вокруг храмов, рискует обернуться кровавыми конфликтами", - заявил Кирилл.

 

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