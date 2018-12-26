Кирилл разглядел будущие "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ МП

26 декабря, 2018, 13:03

В РПЦ заявили, что из-за закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, могут возникнуть кровавые конфликты

Об этом заявил предстоятель Российской православной церкви патриарх Кирилл, сообщают российские СМИ.

В частности, Кирилл назвал закон, который приняла Верховная Рада Украины, ультиматумом. По его мнению, за изменением названия УПЦ Московского патриархата пойдут репрессии.

"В Украине сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно все то, что может происходить вокруг храмов, рискует обернуться кровавыми конфликтами", - заявил Кирилл.