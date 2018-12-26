Кирилл разглядел будущие "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ МП
26 декабря, 2018, 13:03
В РПЦ заявили, что из-за закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, могут возникнуть кровавые конфликты
Об этом заявил предстоятель Российской православной церкви патриарх Кирилл, сообщают российские СМИ.
В частности, Кирилл назвал закон, который приняла Верховная Рада Украины, ультиматумом. По его мнению, за изменением названия УПЦ Московского патриархата пойдут репрессии.
"В Украине сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно все то, что может происходить вокруг храмов, рискует обернуться кровавыми конфликтами", - заявил Кирилл.
- Напомним, 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5309 относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора.
- Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о названии религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора.
- Украинская православная церковь Московского патриархата инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона о переименовании.
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