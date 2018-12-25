УПЦ МП обжалует в Конституционном суде закон по смене названия

25 декабря, 2018, 11:24

Украинская православная церковь Московского патриархата инициировала обращение в Конституционный суд относительно закона о переименовании

Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

Он отметил, что УПЦ МП направило обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой применить вето к упомянутому закону, однако он таким правом не воспользовался.

"Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - сказал Бахов.

Он считает, что принятый закон "нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих" УПЦ МП.