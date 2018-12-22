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Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП)


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о названии религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины .

Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То к новосозданной автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами и  есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять.

По словам Петра Порошенко, изменения в закон соблюдают принцип свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

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