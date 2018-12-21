Аркадий Бабченко: Если Кремль пойдет на большую войну, то захочет отрезать Украину от Азова и пробить коридор, чтобы дать воду в Крым

21 декабря, 2018, 17:49

Сергей Руденко

Аркадий Бабченко, журналист, военный корреспондент, и Тимур Баротов, капитан ІІ ранга запаса ВМС Украины, кавалер награды "Народный Герой Украины", в программе телеканала "Еспресо" "Студия Запад с Антоном Борковским" о casus belli, формате авиационной и ракетной войны и готовности российского общества воспринимать груз-200

Итак, пресс-секретарь российского МИД Захарова заявила, что готовится военная операция, конечно, насколько я понимаю, обвиненная будет Украина, если Кремль говорит о возможной провокации со стороны Украины, это означает, что он готовит ее сам.

Тимур Бартов: Учитывая то, какое количество войск сейчас сосредоточено и на границах и в зоне ОРДЛО, и в Крыму, можно говорить о том, что подготовка к боевым действиям Российской Федерацией доходит до финального этапа, и заявления о возможных провокациях свидетельствуют о то, что такие провокации готовятся, конечно, с их стороны.

То есть, они раскачивают и готовят ситуацию.

Т.Б .: Да. Они прежде всего это применят для своего собственного населения, для того, чтобы тот градус антиукраинских настроений, который в течение почти пяти лет навинчивался в Российской Федерации, чтобы он взорвался в решении "надо там задавить Украину и надо с ними покончить раз и навсегда". Вот в таком контексте они и подкручивают ситуацию.

Аркадий, по Вашему мнению, Кремль действительно готовится по тому или иному Гляйвицу? Той или иной военной провокации, которую он может использовать для нападения на Украину? Или это попытка припугивать Украину и украинскую власть?

Аркадий Бабченко: Есть нападет Россия в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 или 2023-м году - я не знаю. Зависит, они будут готовы, как они решат, и какой будет экономическая ситуация. Но то, что большая война еще будет, - я в этом практически уверен. Я думаю, что сейчас, в данный момент, мне кажется, до выборов, им нет смысла лезть. Я думаю, что они будут ждать победы того кандидата, на которого они ставят. Затем ждать парламентских выборов. Чтобы подтолкнуть украинское общество к принятию нужного им решения, они могут устроить какую-то подлость, безусловно. Но пока, я думаю, что войны до окончания выборов не будет, потому что они ждут договоренности. Потом - они нападут в любом случае.

По вашему мнению, почему они пошли на так называемую Азовскую провокацию? Было ощущение, что, возможно, они ожидали, что наши военные моряки применят оружие, и после этого они бы имели, условно говоря, развязаны руки.

А.Б .: Понимаете, Вы пытаетесь подходить к их действиям с точки зрения логики нормального человека. А это неприемлемо. Потому что там уже совсем другой мир. Они живут в совершенно другом измерении, в совершенно другой вселенной. Мы не знаем, какая была логика принятия этого решения. И узнать не сможем. Вот, возможно, Путин, сошел с ума, лично отдавал приказ захватить и таранить буксир «Яны Капу». Возможно. Пожалуста. Возможно это просто потеря управления и спуск принятия решения вниз. Возможно, кто-нибудь хотел выслужиться. Возможно, там действительно была истерика. Мы с вами не понимаем. И не поймем. И не узнаем. Но и это неважно. Это - не суть. Понимаете? Важно то, что у нас с вами теперь с двух сторон, а если произойдет поглощение еще Беларуси - то с трех сторон, плюс Приднестровье, нас с вами теперь нависает 140-миллионная страна, которая сошла с ума, полностью стала шизофренической, с ядерным оружием, с гигантской армией. Не надо недооценивать их армию. В них - сильная боеспособная армия, которая теперь воевать. Они теперь будут воевать. Пока не произойдет катарсиса, в России теперь всегда будет война. Где она будет - в Сирии, в Ливии, в Донбассе, или они сверху пойдут, или из Приднестровья, пойдут с моря завоевывать Бердянск с Мариуполем, и Северо-Крымский канал - сейчас мы спрогнозировать не можем. Но надо понимать, что эта война будет и к ней нужно готовиться. Вот Минские договоренности дали Украине четыре года форы. Это подарок по времени - четыре года - его надо использовать на все 100 процентов. Не надеяться там Меркель, ни на Обаму, ни в отличие от "Северного потока". Надо готовиться, готовиться и готовиться. Вот это - самое главное, что надо понимать.

Успеем ли мы развернуть так называемые резервы второго или третьего эшелона? Насколько я понимаю, зимний период не остановит в случае чего открытой российской агрессии. И не забывайте, не впервые российские военные применяли оружие против Украины открыто, под российским флагом, триколором, сами себя снимали и потом выложили это в интернет.

Т.Б .: Это как раз подтверждает то, что им абсолютно наплевать на мировую реакцию, на то, что там состоится в мире, будет какая-то реакция со стороны других стран. Это все им дает только определенные козыри учитывая собственное население. Путину нужно, чтобы его поддерживало собственное население, а не мировое сообщество. Россия к этому готовится и она готовится сейчас, все признаки того, что они уже фактически готовы к началу боевых действий. И одна из примет этого - это, в частности, завоз эшелона топлива на восток Украины - это буквально в конце ноября произошло - в таком количестве, которое полностью обеспечивает всю боевую технику для ведения боевых действий, непосредственного начала военных действий. Конечно, лучший для них вариант - это начать провокацию именно на востоке Украины, то есть на оккупированных территориях.

На суше?

Т.Б .: Это может быть и обстрел того же Донецка, Луганска или населенных пунктов, я имею в виду, чтобы были мирные жертвы. Это может быть и применения химического оружия, неоднократно уже россияне заявляли, что британцы, которые находятся в Украине, готовят якобы провокации с применением химического оружия, для того, чтобы там кого-то уничтожить.

Эти вот все разговоры квазисумасшедших, сумасшедших или просто людей, которые выполняют те или иные технологические вброс Кремля о химическом оружии, о военной провокации со стороны Украины. А вот ради чего это делается, они разогревают свое население, или здесь что-то другое?

А.Б .: Да нет. Это просто обычная температура в психиатрической больнице. Это температура психоза. Они живут в этом мире. вы же поймите, они же не наступают, они ведь не захватывают Украину - они обороняются, они обороняются от проклятого НАТО, они обороняются от проклятых пиндосов, которые "захватили Украину", а они от них обороняются. Нападение в Керчи, с этой точки зрения, было не нападением, а обороной. Это же "проклятые украинские бандеровцы ехали распинать российских мальчиков», не знаю, куда там ехали. Они просто живут в этом мире. это их стандартная ситуация психиатрии. Поэтому все эти высказывания рассматривать как некие признаки я бы все же не стал.

Ну, я просто нехотя, вспоминаю так называемую тронную речь Жириновского, который призвал фактически напасть на Грузию, бомбить Тбилиси, и мы потом увидели, что эта бред Жириновского материализовался. Насколько я понимаю, Владимир Вольфович не является просто клиническим идиотом - он вкидуе очень много вещей.

А.Б .: Ну, возможно, некоторые вещи он и вкидуе. Но мне кажется, это была попытка уловить общий тренд и соответствовать ему. Вспомните как было в 2014-м году - там уровень агрессии, уровень психиатрии, уровень истерии станет совсем другим. Вы это увидите, вы это почувствуете. Все это на порядок возрастет.

Ну, насколько я понимаю, малой кровью Кремлю не удастся атаковать. Этот уровень абсорбции трупов российским обществом, он может сдержать Кремль?

А.Б .: Послушайте, кого когда волновало, что думает российский народ? Ну когда кого волновало, что думают российские пенсионеры? Ну, вот во Второй мировой войне 30 млн людей положили и - это привело к каким-то последствиям? Нет, Сталин так и сидел, пока не умер. В России нет предела для количества трупов. Надо будет 100 тыс - будет 100 тыс. Надо будет миллион - значит, миллион, надо будет 10 млн - значит, будет 10 млн., это абсолютно никого не волнует. Точно так же, как и не волнует экономическая ситуация. Все. Влияние на власть закончился. Этого больше нет. теперь все будет только так, как решит Путин. Если он захочет объявили всеобщую мобилизацию, - значит, он объявит всеобщую мобилизацию. И все, как миленькие, пойдут и начнут воевать. В Сирию - значит в Сирию, в Ливию - так в Ливию, в Украину - так в Украине. Не делайте ставку на это - ни на российское население, ни на экономическую ситуацию. Это значения не имеет абсолютно.

Ну, просто, Первая мировая война, или та же Афганская война, они же дали довольно мощный удар внутренней стабильности государства. Да, возможно, Путин бы не хотел этого?

А.Б .: Конечно, он не хочет. Конечно, новая большая война, если она будет, не дай Бог, конечно, она нанесет экономический удар. Конечно, будет опять революция. Конечно, снова будет пугачевщина, бессмысленный и беспощадный бунт, и будут вешать на столбах либералов, евреев и чиновников. И все это, безусловно, будет. Но дело в том, что до этого они успеют убить массу народа и успеют захватить достаточно много земли. К началу войны, вот все эти последствия - развал страны, как она разваливалась в 1918 году, так она будет разваливаться и сейчас. Но к началу войны это никак не повлияет.

Тимур, по Вашему мнению, нам ждать лишь сухопутной операции, или, возможно, это будет комбинированная морская и наземная операция?

Т.Б .: Возможно, она только начнется с суши. Имеется в виду, с той провокации, которую они себе там придумают. Но в дальнейшем это будет наращивание и вброс всех видов вооруженных сил, в том числе применения и флота, и авиации. Ракетные войска и так далее.

То есть сначала они хотели затрамбовать наши позиции по использованию систем ракетного залпового огня и авиации и потом уже начинать такую масштабную сухопутных операцию?

Т.Б .: Там нет конкретной цели задавить наши позиции. Их можно прорвать, их можно обойти. и, собственно, этими методами они будут пользоваться. Я почему и говорю, что у нас есть Крым и у нас есть Азовское море, побережье Азовского моря, через которое можно прорваться и пробить тот самый прямой коридор в Крым, и выйти, захватить юг, полностью отрезать Украину от моря. Это, кстати, одна из задач Российской Федерации.

А.Б .: Сейчас прозвучала очень важная вещь, очень важная мысль, с которой я категорически согласен. Итак, у нас есть два варианта развития событий. Первый вариант, если Россия решится действовать так, как она примерно и действует сейчас, то есть на Донбассе, небольшими сухопутными силами, относительно небольшими уже сейчас, что-то пытаться, то продвигаться. Это - один вариант. Второй вариант - если они решат начать действительно большую войну. Так вот, тогда война не будет сухопутной. Тогда война будет с применением авиации. Тогда война будет с применением ракетных сил. Тогда передвижения батальонных соединений будет уничтожаться ракетами. Сухопутной войны не будет. По атаки с моря. Действительно, в них одна из задач - отрезать Украину полностью от Азовского моря, пробить коридор. Вторая задача - дойти до Днепра, до начала канала, чтобы дать воду в Крым. Вот это их задача минимум. Далее, вполне возможно, я даже не исключаю бомбардировки Харькова с Днепром. Я это тоже не исключаю. Но смотрите, опять же, когда мы об этом говорим, я все время в украинском информпространстве слышу разговоры о том, готовы ли мы к сухопутной войны, или как они будут прорываться из Донбасса. Если следующая война начнется, если они решится на большую войну - она не будет сухопутной. Она будет авиационная и ракетная. Готовиться надо уже к этой войне. Не до прошлой, а к будущей. Вот - основная мысль, которая сейчас прозвучала, я бы хотел на ней тоже акцентировать внимание и тоже ее поддержать.

Ракетная война ... Насколько мы готовы к ракетной и авиационной войны? Всех секретов только попрошу не озвучивать.

Т.Б .: Ну, нет предела совершенству, но по сравнению с 2014-м годом у нас сделано очень много. Это - и восстановление многих ракетных комплексов, которые в техническом состоянии на момент начала войны в 2014-м году не были боеспособные, они на сегодняшний день боеспособные и введены в эксплуатацию. Что касается противовоздушной обороны в целом, то на сегодняшний день у нас создан периметр защиты Украины. В зависимости от того, в каком количестве будут самолеты и ракеты бить по Украине, проявится и эффективность тех противовоздушных сил. Но говорить о том, что у нас сегодня есть силы, которые способны отражать воздушные атаки, и это даст определенный результат, кстати, результат, который будет достаточно высокоэффективным, - я могу утверждать однозначно.

Просто, насколько я понимаю, россияне тоже немало знают об украинской системе противовоздушной обороны, диспозиции войск, дислокации тех или иных подразделений и так далее?

Т.Б .: Вы сейчас отметили очень важный момент, Российской Федерации так же известно все, что у нас происходит в Вооруженных Силах, что у нас происходит со стороны наращивание военного потенциала, и поэтому запускать ситуацию дальше им тоже невыгодно. То есть, держать ситуацию с Украиной в таком виде, в котором она есть - им тоже невыгодно. Им надо либо начинать уже, и это "уже" будет наращиваться до марта, апреля, мая включительно. То есть, это пик, когда полномасштабная война может начаться, но отсчет с сегодняшнего дня. Или же вообще отказаться от вопроса Украины.

А спутниковая разведка и так далее.

Т.Б .: Российские спутники на сегодня уже небоеспособные. В их системе "Глонасс" много спутников вышли из строя. Они об этом не говорят. Они должны были запустить на орбиту несколько спутников в течение нескольких лет. Им это не удавалось, потому что ракеты падали. Ракеты разбивались, и система "Глонасс" на сегодняшний день у них не работает, как должно. Спутниковые данные у них есть, спутники работают, но в недостаточном количестве. В них достаточно на месте людей, которые сдают информацию. Это, кстати, даже до того доходит, что просто боец пишет где-то там в социальных сетях то о себе. Эта информация тоже ними собирается и анализируется. Так же как "Информнапалм" у нас работает, так же они работают с нашими военнослужащими и эти данные используют.

По Вашему мнению, какой бы casus belli хотел бы использовать Кремль? Международному сообществу ничего уже не надо объяснять, все уже давно все знают. Но речь идет о том, что бы можно было запихнуть устами Киселева в российские мозги, или хотя бы объяснить российским военным, почему они делать то, что называется военным преступлением и агрессией?

А.Б .: Ну, слава Богу, casusbelliне стала Керчь. Слава Богу. Я думаю, что, знаете, у них - самая большая вещь и наибольшая ставка - это церковь. Раскол церквей, я думаю, они устроят какую-нибудь провокацию с нападением на Лавру, убьют какого-то попа. Все. Этого будет достаточно. "Наших российских монахов убивают бандеровцы в Киеве" - для россиян этого будет достаточно. Я думаю, что они делают ставку на гражданскую войну в Украине. Когда говорят, что Кремлю нужен способен договариваться кандидат. Я думаю, им нужен кандидат, способный максимально расшатать ситуацию. Чтобы он сделал какой-то шаг в сторону Кремля, но не для того, чтобы договариваться с Кремлем. Кремлю не нужна Украина, которая способна договариваться. Ему нужно, чтобы Украина не было как государства в принципе. Вообще. И вот ему нужно, чтобы новая власть сделала какой-то шаг в сторону Кремля, чтобы это сорвало ситуацию изнутри Украины, чтобы начался третий майдан. А третьего Майдана уже не будет. Третий Майдан в Украине - это будет сразу гражданская война, потому что между 2014 г. и 2018 г. годами - разница очень большая. И вот здесь Кремль уже скажет Западу - "посмотрите, они не могут построить свое государство, давайте мы введем туда свои миротворческие войска, освободим вас от беженцев, и вообще возьмем эту проблему на себя". Я вас уверяю, Запад с радостью согласится. Вот я думаю, что задача максимум, стратегическое планирование, думаю, примерно именно на таком уровне. Тогда и не понадобится ни большая война, ни авиация, ничего. Когда в Керчи попадает в плен 19-летний парень, который выполняет свой долг на восточной границе, а на западной границе 40-летние мужчины курят шины, протестуя за свою халяву для ввоза "евроблях", это говорит о том, что общество разделено , что ситуация плохая. Вы можете посадить агентов влияния, вы можете Надю с Рубаном записать, как они хотят стрелять из минометов, но есть проблема в обществе. Вот это - основная проблема, на мой взгляд.