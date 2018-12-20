Прихожане УПЦ МП под Радой устроили "акцию недовольства"
20 декабря, 2018, 11:16
Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой
Об этом сообщает Громадское.
"Мы украинцы, мы в Украине или на Украине - все равно. Почему мы должны называться иначе?" - сказал участник акции.
Также прихожан беспокоит процедура перехода верующих из УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины.
На акцию собрались около 500 прихожан.
Верующие УПЦ Московского патриархата пришли под Раду - молятся и призывают депутатов не вмешиваться в дела церкви. Люди выступают против переименования УПЦ МП в РПЦ в Украине pic.twitter.com/wO6GSmuDve- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 декабря 2018 г.
- Ранее священник УПЦ КП Богдан Тимошенко опубликовал фото, на котором митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) утром, 15 декабря 2018, регистрируются на Объединительный собор обновленной Украинской православной церкви.
- Синод УПЦ (МП) лишил санов митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, принявших участие в Объединительном соборе.
- Иерей УПЦ (МП) митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины.
- Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) также объявил о переходе в Православную церковь Украины.
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