Прихожане УПЦ МП под Радой устроили "акцию недовольства"

20 декабря, 2018, 11:16

Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой

Об этом сообщает Громадское.

"Мы украинцы, мы в Украине или на Украине - все равно. Почему мы должны называться иначе?" - сказал участник акции.

Также прихожан беспокоит процедура перехода верующих из УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины.

На акцию собрались около 500 прихожан.

Верующие УПЦ Московского патриархата пришли под Раду - молятся и призывают депутатов не вмешиваться в дела церкви. Люди выступают против переименования УПЦ МП в РПЦ в Украине pic.twitter.com/wO6GSmuDve - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 декабря 2018 г.