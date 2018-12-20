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Прихожане УПЦ МП под Радой устроили "акцию недовольства"

Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой

Об этом сообщает Громадское.

"Мы украинцы, мы в Украине или на Украине - все равно. Почему мы должны называться иначе?" - сказал участник акции.

Также прихожан беспокоит процедура перехода верующих из УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины.

На акцию собрались около 500 прихожан.

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