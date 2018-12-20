Правительство сократит социальные нормы для начисления субсидий

20 декабря, 2018, 13:34

Норму потребления газа в Украине сократят с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади с мая 2019 года

Об этом говорится в тексте меморандума между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Согласно документу, в Украине произойдет сокращение социальных норм для вычисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11%.

Предусмотрено сокращение объема субсидированного потребления газа с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления, которые введены в действие с 1 мая 2019).