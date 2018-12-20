 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство сократит социальные нормы для начисления субсидий


фото: galas.te.ua
Норму потребления газа в Украине сократят с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади с мая 2019 года

Об этом говорится в тексте меморандума между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Согласно документу, в Украине произойдет сокращение социальных норм для вычисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11%.

Предусмотрено сокращение объема субсидированного потребления газа с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления, которые введены в действие с 1 мая 2019).

  • Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины . По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря.

  • Решение о дальнейших траншах будет принято в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

  • 19 декабря стало известно, что утвержденная новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях.

  • 19 декабря Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума об экономической и финансовой политике, которого планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать