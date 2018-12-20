Правительство сократит социальные нормы для начисления субсидий
Об этом говорится в тексте меморандума между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.
Согласно документу, в Украине произойдет сокращение социальных норм для вычисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11%.
Предусмотрено сокращение объема субсидированного потребления газа с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления, которые введены в действие с 1 мая 2019).
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Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины . По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря.
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Решение о дальнейших траншах будет принято в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.
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19 декабря стало известно, что утвержденная новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях.
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19 декабря Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума об экономической и финансовой политике, которого планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах.
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