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Православная церковь Украины насчитывает 7 тыс. приходов, - Епифаний

Единственная православная церковь Украины насчитывает примерно 7000 приходов

Об этом митрополит Киевский Епифаний сказал в эфире "1 + 1", передает Эспрессо.TV .

"Сейчас единственная православная церковь Украины насчитывает около 7 тыс. приходов, но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличить церковь", - отметил митрополит Киевский Епифаний.

Он также добавил, что церковь должна работать над тем, чтобы переход из одной церкви в другую были мирными, а община проявляла право свободного выбора.

Епифаний объяснил, что переход происходит следующим образом: община собирается на общее собрание, голосует, определяется и обращается соответственно или к местному  архиерею или местной власти, там уже объясняют, как им дальше действовать, чтобы стать приходом Единой православной церкви.

Как отмечалось ранее, в Православной церкви Украины ожидают на присоединение приходов бывшей УПЦ МП после получения Томоса.

 

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