После получения Томоса присоединятся те, кто сомневается, - Епифаний о бывшей УПЦ МП
Об этом митрополит Киевский Епифаний сказал в эфире "1 + 1", передает Еспресо.TV .
Епифания спросили о переговорах с представителями уже бывшей УПЦ МП относительно возможного присоединения.
"Довольно мало времени после моего избрания. Я работаю над тем, чтобы все архиереи, участвовавшие в Объединительном соборе, принимали деятельное участие в дальнейшем развитии этой церкви. И в дальнейшем мы будем работать над тем, чтобы побудить других архиереев (из Московского патриархата), чтобы они присоединились к нашей, уже Единой поместной православной Церкви. Но все должно строиться на принципах любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Если эти качества будут присутствовать в нашей жизни, то я верю, что те, которые сейчас выжидают, возможно, даже и не верят, не осознают что произошло. Но после получения Томоса, мы верим, что те, которые еще сомневаются, они присоединятся к Единой Православной Церкви", - сказал митрополит.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- УПЦ МП отказалась от участия в единой автокефальной церкви и разорвала отношения со Вселенским патриархатом.
- 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава новой церкви. Кроме того, Вселенский патриархат утвердил текст Томоса для Украины.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
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