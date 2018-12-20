После получения Томоса присоединятся те, кто сомневается, - Епифаний о бывшей УПЦ МП

20 декабря, 2018, 22:56

В Православной церкви Украины ожидают присоединения приходов бывшей УПЦ МП после получения Томоса

Об этом митрополит Киевский Епифаний сказал в эфире "1 + 1", передает Еспресо.TV .

Епифания спросили о переговорах с представителями уже бывшей УПЦ МП относительно возможного присоединения.

"Довольно мало времени после моего избрания. Я работаю над тем, чтобы все архиереи, участвовавшие в Объединительном соборе, принимали деятельное участие в дальнейшем развитии этой церкви. И в дальнейшем мы будем работать над тем, чтобы побудить других архиереев (из Московского патриархата), чтобы они присоединились к нашей, уже Единой поместной православной Церкви. Но все должно строиться на принципах любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Если эти качества будут присутствовать в нашей жизни, то я верю, что те, которые сейчас выжидают, возможно, даже и не верят, не осознают что произошло. Но после получения Томоса, мы верим, что те, которые еще сомневаются, они присоединятся к Единой Православной Церкви", - сказал митрополит.