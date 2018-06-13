НБУ разрешил обмен валют через интернет-банкинг и онлайн-сервисы
Национальный банк упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.
Об этом сообщает сообщает пресс-служба Нацбанка.
До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции – один для клиента, один для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.
Другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, что печатается регистратором расчетных операций (РРО).
В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции, говорится в сообщении.
При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тыс. грн.
Также НБУ дал возможность проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. Для этого финансовые учреждения должны доработать программное обеспечение.
Постановление НБУ, которое позволяет эти изменения, вступает в силу 1 июля 2018 года.
Но для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период.
В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции в соответствии с порядком, который действовал до сих пор, объясняют в НБУ. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.
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