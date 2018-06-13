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НБУ разрешил обмен валют через интернет-банкинг и онлайн-сервисы


фото: oligarh.media
Вскоре для того, чтобы купить или продать валюту, украинцам не обязательно будет получать и подписывать квитанцию

Национальный банк упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба Нацбанка.

До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции – один для клиента, один для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.

Другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, что печатается регистратором расчетных операций (РРО).

В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции, говорится в сообщении.

При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тыс. грн.

Также НБУ дал возможность проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. Для этого финансовые учреждения должны доработать программное обеспечение.

Постановление НБУ, которое позволяет эти изменения, вступает в силу 1 июля 2018 года.

Но для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период.

В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции в соответствии с порядком, который действовал до сих пор, объясняют в НБУ. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.

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  • Напомним, Национальный банк Украины может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ.
  • Впрочем, в Нацбанке отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.
  • Также в Украине появилась система переводов наличных и безналичных средств физическим лицам "Глобус"
     

 

 

 

 

 

 

 

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