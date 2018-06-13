НБУ разрешил обмен валют через интернет-банкинг и онлайн-сервисы

13 июня, 2018, 11:11

Вскоре для того, чтобы купить или продать валюту, украинцам не обязательно будет получать и подписывать квитанцию

Национальный банк упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба Нацбанка.

До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции – один для клиента, один для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.

Другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, что печатается регистратором расчетных операций (РРО).

В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции, говорится в сообщении.

При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тыс. грн.