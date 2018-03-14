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Звон вместо хруста. Зачем НБУ заменяет купюры на монеты

Уже с апреля украинцам придется привыкать к новым монетам в карманах и забывать о мелких купюрах, а летом - еще и о мелочи. Зачем изменения и повлияют ли они на инфляцию

14 марта в НБУ представили новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн и анонсировали отказ от мелких копеек. Как эти решения скажутся на экономике

22 года без изменений

Последнее изменение между мелкими металлическими деньгами и бумажными купюрами у нас происходило в 1996 году. “За это время инфляция успела существенно изменить ценность украинской валюты, поэтому такая разбивка между монетами и купюрами стала неактуальной”, - объясняет решение НБУ в комментарии Еспресо.TV Член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Купюры низких номиналов стали больше изнашиваться, их производство и обслуживание оборота стали дороже их стоимости. Также за этот период изменилось поведение потребителей и существенно выросла доля безналичных расчетов.

За последние 5 лет украинцы начали пользоваться платежными карточками втрое чаще.

Если еще в начале 2013 года доля безналичных расчетов составляла лишь 13%, то по состоянию на январь 2018 года она возросла до 39%. Поэтому регулятор решил пересмотреть разбивку национальной валюты.

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Кроме того, свое решение в НБУ объясняют тяготением к мировой практике. "В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков (6 монет и 6 купюр - Еспресо). И мы должны стремиться к этому", - заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

По словам Смолия, замена банкнот на монеты даст возможность достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, что будет отвечать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту. Так когда ждать изменений?

Важно, что граждане смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов.

НБУ не планирует изымать купюры из обращения. Просто не печатать новых купюр, а впоследствии те сносятся сами собой.

Вводиться в обращение новые монеты будут поэтапно:

- первый этап – 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

- второй этап - монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019 – 2020 годах (точную дату НБУ сообщит дополнительно).

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Вид новых монет: исторические лица из банкнот “будут жить” и на монетах

На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривна изображен портрет князя Владимира Великого; 2 гривны – князя Ярослава Мудрого; 5 гривен – гетмана Богдана Хмельницкого; 10 гривен – гетмана Ивана Мазепы.

За счет замены банкнот на монеты регулятор планирует сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь если монеты “живут” в обращении около 20 лет, то банкноты изнашиваются уже через год.

В целом в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половину из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.

Себестоимость изготовления монет в НБУ не раскрывают, объясняя это тем, что материал для их изготовления покупают на открытых тендерах. Поэтому не хотят, чтобы информация о стоимости влияла на цены продавцов сырья. Однако убеждают, что она значительно ниже номинала, поэтому даже если монеты расхватают на сувениры, Украина потеряет немного.

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1 июля без мелочи

Еще одно решение НБУ, которое вступит в силу с 1 июля - постепенная оптимизация монет мелких номиналов - постепенно из обращения исчезнут 1, 2, 5 и 25 копеек.

Интересно, что в НБУ также не собираются изымать копейки, просто наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов. Поэтому пользоваться ими, в теории, можно будет еще долго.

Но все же механизм отказа предусмотрен - регулятор предлагает округлить общую сумму покупки до 10 копеек.

Закругляться будет вся сумма в чеке, а не стоимость каждого из товаров. Безналичные расчеты будут без закругления.

Для упрощения расчетов установлены правила округления общей суммы покупки:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, из него исчезнет почти 47% от общего количества монет в обращении – это более восьми миллиардов монет мелких номиналов. В то же время, более чем один миллиард банкнот будут заменены монетами”, - подытожил Смолий.

В НБУ посчитали, что среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, сократится вдвое, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. И эффект от изменений обещают уже через два-три года.

Инфляция и изменение оборудования

Первое, что приходит на ум после решения НБУ - не повлечет ли это проблем для бизнеса. Ведь оборудование вроде кофейных автоматов, платежных терминалов, автоматов для покупки билетов общественного транспорта и банковского оборудования рассчитаны на нынешние копейки и купюры. Смогут ли предприниматели и государство уже с апреля все переоборудовать

В НБУ деталей относительно этого не предоставили, объяснив, что во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются технические характеристики – размер и вес, а также так называемая электромагнитная подпись – электронный сигнал, характерный для того или иного материала.

В Нацбанке уверяют, что решение неоднократно обсуждалось, в том числе с предпринимателями, поэтому они предупреждены.

На вопрос, почему было просто не заменить бумажные купюры на пластиковые, ведь это все же удобнее, чем ходить звенеть карманами, в НБУ объяснили отсутствием соответствующего оборудования.

“Нужно полностью изменить технологию изготовления денег. Износ оборудования денежно-монетного двора пока небольшой, поэтому нецелесообразно его менять”, - пояснил Смолий во время пресс-конференции. Поэтому в ближайшее время пластиковых денег регулятор вводить не планирует.

С этим решением соглашается Виталий Шапран: “Металлические деньги более долговечны. К тому же, пластиковые купюры в мире еще не так прижились. Их не совсем удобно перевозить и носить населению. В банках уже есть оборудование для обслуживания обращения монет, так что действительно будет экономия на печати и обслуживании обращения денег”.

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Еще одно беспокойство, которое возникает в связи с решениями НБУ, не усилится ли инфляция в Украине из-за ввода в оборот дополнительной денежной массы. Тем более что копейки и старые купюры регулятор забирать из оборота не планирует.

Уже в апреле Нацбанк планирует влить в экономику по 5 млн каждого номинала 1 грн и 2 грн.

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук во время пресс-конференции заявил, что значительного влияния на инфляцию изменения в разбивке между монетами и купюрами, а также отказ от мелочи не повлекут.

“От таких операций, если и будет инфляционный эффект, то разве от округления цен с копеек до 1 грн. Это может повлиять на инфляцию не более чем на 0,1% в год, что несущественно”, - считает Виталий Шапран.

К тому же, напоминает эксперт, вся прибыль НБУ идет в государственный бюджет, поэтому сэкономленный 1 млрд грн на замене купюр на монеты, не помешает.

 
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