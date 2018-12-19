МВФ ухудшил прогноз по росту украинской экономики
Соответствующие показатели приведены в пресс-релизе МВФ об утверждении новой программы сотрудничества с Украиной.
Напомним, ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, однако в октябре повысил прогноз до 3,5%. Теперь прогноз на текущий год в Фонде снова пересмотрели и ожидают, что украинская экономика будет расти на 3,3% к концу 2018 года.
В октябре Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3% с 3,4%.
Прогноз роста в 2019 году остался неизменным на уровне 2,7%.
В Фонде также ухудшили оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,3% с 3,1% ВВП, прогноз на 2019 год улучшен с 3,9% до 2,9% ВВП. В 2020 году ожидается дефицит текущего счета на уровне 2,2% ВВП.
По оценкам Фонда, внешние инвестиции в Украину по итогам 2018 года составят $ 1,7 млрд, что на 26% меньше, чем годом ранее. В 2019 года внешние инвестиции сократятся еще на $ 100 млн, а в 2020 году их объем вновь выйдет на 1,7 млрд долларов.
Уровень инфляции в 2018 году составит 11% и будет снижаться в последующие годы - до 9,2% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.
Падать будет и уровень безработицы - с 9,2% в 2018 году до 8,6% в 2019-м и 8% в 2020-м году.
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Напомним, 18 декабря МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины и выделит первый транш на $ 1,4 млрд.
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Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что Украина может получить $ 1,5 - 1,9 млрд помощи от МВФ в рамках новой программы до 25 декабря.
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Также уже известно, что утвержденная 18 декабря Новая программа финансирования stand-by для Украины на $ 3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях .
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