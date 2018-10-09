МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год

9 октября, 2018, 09:36

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7% по сравнению с апрельским прогнозом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

МВФ также ухудшил прогноз на 2020 год - с 4% до 3,4%. При этом Фонд улучшил прогноз роста ВВП к концу 2018 года с 3,2% до 3,5%.

Прогноз уровня безработицы в Украине на 2018 год ухудшен с 9,2% до 9,4%, на 2019 год - с 8,8% до 9,2%.

Прогноз роста потребительских цен на 2019 год улучшился с 6,5% до 6,2%, а на конец 2018 года - остался без изменений. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году улучшен на 0,1 процентный пункт - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п. (до 7,3%).