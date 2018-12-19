ЕС согласовал директиву о запрете посуды из одноразового пластика
Об этом сообщает Deutsche Welle .
Согласия о запрете так называемого одноразового пластика достигли представители Европарламента и государств-членов ЕС, которые и должны окончательно согласовать и принять это решение.
Об этом утром в среду, 19 декабря, сообщил в Брюсселе офис председательствующей в Совете ЕС Австрии, информирует агентство dpa.
Окончательное введение запрета в странах ЕС ожидается через два года.
Напомним, что еще в мае Еврокомиссия представила проект "пластиковой директивы", согласно которой был определен черный список из десяти наименований, на которые приходится 70% всего пластикового мусора в морях Европы.
В список вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.
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24 октября Европарламент поддержал введение в ЕС запрета на использование одноразовых изделий из пластика до 2021 года. Согласно документу, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.
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