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ЕС согласовал директиву о запрете посуды из одноразового пластика


фото: DPA
Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуду

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Согласия о запрете так называемого одноразового пластика достигли представители Европарламента и государств-членов ЕС, которые и должны окончательно согласовать и принять это решение.

Об этом утром в среду, 19 декабря, сообщил в Брюсселе офис председательствующей в Совете ЕС Австрии, информирует агентство dpa.

Окончательное введение запрета в странах ЕС ожидается через два года.

Напомним, что еще в мае Еврокомиссия представила проект "пластиковой директивы", согласно которой был определен черный список из десяти наименований, на которые приходится 70% всего пластикового мусора в морях Европы.

В список вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.

 

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