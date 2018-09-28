Экономика США побила четырехлетний рекорд
Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли, передает Интерфакс.
Отмечается, что это самый высокий темп роста американской экономики с третьего квартала 2014 года, когда этот показатель достиг 4,9%. Как сообщает MarketWatch, аналитики в среднем ожидали его повышения до 4,3%.
В первом квартале текущего года американский ВВП вырос на 2,2%. Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения - 3,8%.
Объем импорта в США в апреле-июне снизился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%. При этом экспорт увеличился на 9,3%, а не на 9,1%. Валовой объем частных инвестиций упал на 0,5% против ранее объявленного подъема на 0,4%.
Доналоговые прибыли компаний во втором квартале выросли на 3% в поквартальном и на 7,3% в годовом выражении.
Объем капиталовложений американских компаний, без учета сферы жилищного строительства, в апреле-июне вырос на 8,7% в годовом выражении (предварительные данные - 8,5%), инвестиции в оборудование повысились на 4,6% (4,4%).
Рост государственных расходов в прошлом квартале составил 2,5% в перерасчете на годовые темпы (предварительные данные - 2,3%).
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