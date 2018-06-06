Новый финансовый кризис может произойти уже в этом году, - Всемирный банк
Об этом говорится в докладе ВБ, передает "Укринформ".
В докладе "Глобальные экономические перспективы" Всемирный банк предполагает новый финансовый кризис уже в 2018-2019 годах. По словам и.о. главного экономиста банка Шантаянана Девараджана, последние полвека глобальные рецессии происходили раз в десятилетие, а с момента последнего спада (2009 года) прошло как раз десять лет.
Финансисты прогнозируют, что мировой ВВП в 2018-2019 годах будет расти на 3%. Однако в отчете говорится, что цифры выглядели оптимистично и перед началом предыдущей рецессии 2008-2009 годов.
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Если ранее Всемирный банк предполагал постепенное снижение темпов роста мирового ВВП, то сейчас экономисты говорят о резком торможение. Его, в частности, могут спровоцировать вызванные протекционистской политикой торговые войны (например, между США и Китаем), дефолт по долговым обязательствам на каком-то из крупных рынков, а также резкое ужесточение кредитно-денежной политики в США с последующим ростом процентных ставок.
Риски несут и геополитические факторы - напряженная ситуация на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в отношениях России с США и Европой, а также политические изменения - рост влияния популизма, антиглобалистские настроения и "поляризация общественного мнения".
- В июле 2017 года глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что не исключает еще одного мирового финансового кризиса после пресловутого кризиса 2008 года.
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