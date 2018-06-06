 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Новый финансовый кризис может произойти уже в этом году, - Всемирный банк

Учитывая цикличность экономики, эксперты Всемирного банка прогнозируют новый финансовый кризис в 2018-2019 годах

Об этом говорится в докладе ВБ, передает "Укринформ".

В докладе "Глобальные экономические перспективы" Всемирный банк предполагает новый финансовый кризис уже в 2018-2019 годах. По словам и.о. главного экономиста банка Шантаянана Девараджана, последние полвека глобальные рецессии происходили раз в десятилетие, а с момента последнего спада (2009 года) прошло как раз десять лет.

Финансисты прогнозируют, что мировой ВВП в 2018-2019 годах будет расти на 3%. Однако в отчете говорится, что цифры выглядели оптимистично и перед началом предыдущей рецессии 2008-2009 годов.

Читай также. Ждать осталось недолго: Почему мир приближается к новому финансовому кризису

Если ранее Всемирный банк предполагал постепенное снижение темпов роста мирового ВВП, то сейчас экономисты говорят о резком торможение. Его, в частности, могут спровоцировать вызванные протекционистской политикой торговые войны (например, между США и Китаем), дефолт по долговым обязательствам на каком-то из крупных рынков, а также резкое ужесточение кредитно-денежной политики в США с последующим ростом процентных ставок.

Риски несут и геополитические факторы - напряженная ситуация на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в отношениях России с США и Европой, а также политические изменения - рост влияния популизма, антиглобалистские настроения и "поляризация общественного мнения".

  • В июле 2017 года глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что не исключает еще одного мирового финансового кризиса после пресловутого кризиса 2008 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2018 среда

больше новостей

6 июня, 2018 среда

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать