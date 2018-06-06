Новый финансовый кризис может произойти уже в этом году, - Всемирный банк

6 июня, 2018, 15:32

Учитывая цикличность экономики, эксперты Всемирного банка прогнозируют новый финансовый кризис в 2018-2019 годах

Об этом говорится в докладе ВБ, передает "Укринформ".

В докладе "Глобальные экономические перспективы" Всемирный банк предполагает новый финансовый кризис уже в 2018-2019 годах. По словам и.о. главного экономиста банка Шантаянана Девараджана, последние полвека глобальные рецессии происходили раз в десятилетие, а с момента последнего спада (2009 года) прошло как раз десять лет.

Финансисты прогнозируют, что мировой ВВП в 2018-2019 годах будет расти на 3%. Однако в отчете говорится, что цифры выглядели оптимистично и перед началом предыдущей рецессии 2008-2009 годов.

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Если ранее Всемирный банк предполагал постепенное снижение темпов роста мирового ВВП, то сейчас экономисты говорят о резком торможение. Его, в частности, могут спровоцировать вызванные протекционистской политикой торговые войны (например, между США и Китаем), дефолт по долговым обязательствам на каком-то из крупных рынков, а также резкое ужесточение кредитно-денежной политики в США с последующим ростом процентных ставок.

Риски несут и геополитические факторы - напряженная ситуация на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в отношениях России с США и Европой, а также политические изменения - рост влияния популизма, антиглобалистские настроения и "поляризация общественного мнения".