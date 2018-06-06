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В Украине появится омбудсмен по образованию. Что он будет делать


фото: uristakup.webnode
С января 2019 года в Украине появиться офис омбудсмена по образованию, который будет защищать права школьников, студентов, преподавателей и ученых

Соответствующее постановление было принято во время заседания Правительства, сообщает Правительственный портал.

"Сейчас у нас активно происходит децентрализация - значительные полномочия и средства передаются на места, университеты и научные учреждения также становятся все более автономными. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и со злоупотреблениями. Поэтому должны быть развиты инструменты, которые станут предохранителями и защитят права учащихся, студентов, педагогов и ученых”, - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она добавила, что к должности  омбудсмена по образованию выписаны очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с иной деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживать на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

Для помощи омбудсмену по образованию будет работать специальная служба, состоящая из 15 человек.

Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более 1 месяца. Именно по результатам этого рассмотрения  омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и дает письменный ответ о результатах ее рассмотрения.

Если жалоба обоснована, омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры к восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.

Так, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, дать консультацию заявителю и даже представлять его интересы в суде.

По мнению Правительства, особое внимание новый омбудсмен должен уделять проблеме обеспечения условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах.

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