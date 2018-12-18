Нефть упала до менее $50 за баррель. Это рекордное падение за 15 месяцев

18 декабря, 2018, 10:45

Впервые с сентября 2017 нефть достигла рекордно низкой цены - ниже $50 за баррель

Об этом сообщает Bloomberg .

На этой неделе нефть достигла рекордно низкой цены за период с сентября 2017 года.

Согласно данным Bloomberg, цена на нефть марки WTI на этой неделе опустилась ниже отметки $50 за баррель ($49,01- $49,88).

Сейчас падение происходит под влиянием различных факторов. Однако ощутимый спад начался после того, как аналитическая компания Genscape Inc. сообщила об увеличении запасов в крупнейшем американском хабе и прогнозе Департамента энергетики США о более высокой производительности в разработке сланцевых месторождений в стране.

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