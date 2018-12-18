Нефть упала до менее $50 за баррель. Это рекордное падение за 15 месяцев
18 декабря, 2018, 10:45
Впервые с сентября 2017 нефть достигла рекордно низкой цены - ниже $50 за баррель
Об этом сообщает Bloomberg .
На этой неделе нефть достигла рекордно низкой цены за период с сентября 2017 года.
Согласно данным Bloomberg, цена на нефть марки WTI на этой неделе опустилась ниже отметки $50 за баррель ($49,01- $49,88).
Сейчас падение происходит под влиянием различных факторов. Однако ощутимый спад начался после того, как аналитическая компания Genscape Inc. сообщила об увеличении запасов в крупнейшем американском хабе и прогнозе Департамента энергетики США о более высокой производительности в разработке сланцевых месторождений в стране.
Читайте также: Бензин по 300. Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти
- Напомним, в конце ноября мировые цены на нефть упали до своего самого низкого уровня за более чем год после семи недель снижения цен. В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $59 за баррель, в США цена нефти марки WTI уменьшилась до $50,42 за баррель.
- Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падение цен на нефть.
- В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter о завышении цен на нефть, вызвав этим обвал цен на 0,5%.
- Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти после двухлетнего снижения производства.
- Катар объявил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-