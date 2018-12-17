"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы

17 декабря, 2018, 14:25

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой соперников узнали "Динамо" и "Шахтер"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Во время процедуры киевское "Динамо" попало в первую корзину, где также находились "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Динамо" (Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Зенит" (Россия), "Интер" (Италия), " Наполи "(Италия)," Севилья "(Испания)," Челси "(Англия).

Во второй корзине оказались донецкий "Шахтер", БАТЭ (Беларусь), "Брюгге" (Бельгия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Краснодар" (Россия), "Лацио" (Италия), " Мальме "(Швеция)," Олимпиакос "(Греция)," Рапид "(Австрия)," Ренн "(Франция)," Селтик "(Шотландия)," Славия "(Чехия)," Спортинг "(Португалия)," Фенербахче "(Турция)," Цюрих "(Швейцария).

В итоге соперником "Динамо" стал "Олимпиакос", "Шахтер" сыграет с "Айнтрахт".

Первые матчи состоятся 12 и 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля.