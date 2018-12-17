"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Во время процедуры киевское "Динамо" попало в первую корзину, где также находились "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Динамо" (Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Зенит" (Россия), "Интер" (Италия), " Наполи "(Италия)," Севилья "(Испания)," Челси "(Англия).
Во второй корзине оказались донецкий "Шахтер", БАТЭ (Беларусь), "Брюгге" (Бельгия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Краснодар" (Россия), "Лацио" (Италия), " Мальме "(Швеция)," Олимпиакос "(Греция)," Рапид "(Австрия)," Ренн "(Франция)," Селтик "(Шотландия)," Славия "(Чехия)," Спортинг "(Португалия)," Фенербахче "(Турция)," Цюрих "(Швейцария).
В итоге соперником "Динамо" стал "Олимпиакос", "Шахтер" сыграет с "Айнтрахт".
OFFICIAL: ROUND OF 32 DRAW!- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 декабря 2018 г.
or #UELdraw pic.twitter.com/goTApmKddP
Первые матчи состоятся 12 и 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля.
- В понедельник, 17 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов .
- 12 ноября "Шахтер" в финале Лиги чемпионов проиграл в Киеве французскому "Лиону" и вылетел в Лигу Европы .
- 13 декабря в заключительном туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило дома чешскому "Яблонцу" .
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