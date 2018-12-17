Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/8 финала

17 декабря, 2018, 13:19

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Церемония жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Во время процедуры в первую корзину попали команды, которые финишировали в своих группах первыми: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Бавария" (Германия) , "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия).

Во второй корзине оказались клубы, которые финишировали на групповом раунде вторыми: "Атлетико" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Рома"(Италия),"Манчестер Юнайтед" (Англия),"Лион" (Франция).

В итоге сформировались следующие пары, которые определят четвертьфиналистов:

"Шальке" - "Манчестер Сити"

"Атлетико" - "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ

"Тоттенхэм" - "Боруссия"

"Лион" - "Барселона"

"Рома" - "Порту"

"Аякс" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Бавария"

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12,13, 19 и 20 февраля. Повторные - 5,6,12 и 13 марта.