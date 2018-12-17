Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/8 финала
Церемония жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Во время процедуры в первую корзину попали команды, которые финишировали в своих группах первыми: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Бавария" (Германия) , "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия).
Во второй корзине оказались клубы, которые финишировали на групповом раунде вторыми: "Атлетико" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Рома"(Италия),"Манчестер Юнайтед" (Англия),"Лион" (Франция).
В итоге сформировались следующие пары, которые определят четвертьфиналистов:
"Шальке" - "Манчестер Сити"
"Атлетико" - "Ювентус"
"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ
"Тоттенхэм" - "Боруссия"
"Лион" - "Барселона"
"Рома" - "Порту"
"Аякс" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Бавария"
Первые матчи 1/8 финала состоятся 12,13, 19 и 20 февраля. Повторные - 5,6,12 и 13 марта.
- Напомним, все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 12 декабря.
- 12 ноября "Шахтер" в финале Лиги чемпионов проиграл в Киеве французскому "Лиону" и вылетел в Лигу Европы .
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Испанский "Реал" потерпел унизительное домашнее поражение от российского ЦСКА в Лиге чемпионов, но занял в своей группе первое место.
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