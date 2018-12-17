Госдеп США в очередной раз призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"
Об этом заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино, сообщается на сайте Государственного департамента.
"США приветствуют недавние шаги ЕС и его членов по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода "Северный поток-2" как политического проекта", - также заявил Палладино.
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Он подчеркнул, что его страна приветствует единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России и поддерживает позицию ЕС о нападении России на украинские суда в Черном море 25 ноября, что является нарушением международного права.
"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за свои действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы стать единым фронтом против агрессии Кремля", - заявил представитель Госдепа.
- Напомним, Европейский парламент 12 декабря выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2", приняв резолюцию по докладу "О реализации Соглашения об ассоциации ЕС - Украина".
- В то же время, министр экономики ФРГ Петер Альтмаер заявил, что Германия не будет отказываться от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море.
- А глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал позицию Берлина по "Северному потоку-2" антиевропейской.
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