Госдеп США в очередной раз призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"

17 декабря, 2018, 16:40

Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом

Об этом заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино, сообщается на сайте Государственного департамента.

"США приветствуют недавние шаги ЕС и его членов по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода "Северный поток-2" как политического проекта", - также заявил Палладино.

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Он подчеркнул, что его страна приветствует единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России и поддерживает позицию ЕС о нападении России на украинские суда в Черном море 25 ноября, что является нарушением международного права.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за свои действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы стать единым фронтом против агрессии Кремля", - заявил представитель Госдепа.