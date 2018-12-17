Глава МИД Польши назвал антиевропейской позицию Берлина по "Северному потоку-2"
Это в эфире польского телеканала Polsat News отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Укринформ .
"Позиция Германии (по делу Северного потока-2 - ред.) является антиевропейской", - отметил Чапутович.
Он отметил, что Еврокомиссия хочет, чтобы этот проект подлежал Третьей газовой директиве ЕС. В этом случае он не будет таким выгодным для "Газпрома".
"Мы ставим этот вопрос, ведь это не только в интересах Польши. Это в интересах всего ЕС, это также в интересах наших партнеров, таких как Украина, которая призывает не соглашаться на этот проект", - заявил Чапутович.
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Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Напомним, министр экономики ФРГ Петер Альтмаер заявил, что Германия не будет отказываться от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море.
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