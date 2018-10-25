"Ворскла" победила "Карабах" в Лиге Европы
Лига Европы. Групповой раунд. Группа E
3-й тур
"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Украина) 0:1
Гол: Кулач, 48
"Ворскла" и "Карабах" в двух стартовых турах потерпели поражения и подошли к очной встрече без набранных очков. Лидировали в группе E английский "Арсенал" и португальский "Спортинг", которые имели по 6 пунктов .
"Карабах" владел ощутимым территориальным преимуществом в первом тайме, но "Ворскла" умело защищалась и не позволила азербайджанцам создать реальные голевые моменты.
А сразу после перерыва полтавчане провели контратаку и открыли счет. На 48-й минуте Николас Карека отдал пас Владиславу Кулачу, который пробил с дальней дистанции и заставил голкипера ошибиться.
В итоге этот гол оказался для бронзовых призеров чемпионата Украины победным. "Ворскла" победила "Карабах" 1:0, набрала 3 очка и занимает в группе E третье место. "Карабах" остался на последней позиции.
Следующий матч "Ворскла" сыграет против "Карабаха" 8 ноября в Полтаве.
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"Ворскла" в стартовом матче Лиги Европы проиграла в Лондоне "Арсеналу" со счетом 2:4.
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Во 2-м туре полтавчане на своем поле не удержали победный счет со "Спортингом" и проиграли 1:2.
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Сегодня в 3-м туре сыграет еще один представитель Украины - "Динамо", которое встретится в гостях с французским "Ренном".
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