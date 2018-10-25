"Ворскла" победила "Карабах" в Лиге Европы

25 октября, 2018, 21:47

В 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" победила в Баку азербайджанский "Карабах"

Лига Европы. Групповой раунд. Группа E

3-й тур

"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Украина) 0:1

Гол: Кулач, 48

"Ворскла" и "Карабах" в двух стартовых турах потерпели поражения и подошли к очной встрече без набранных очков. Лидировали в группе E английский "Арсенал" и португальский "Спортинг", которые имели по 6 пунктов .

"Карабах" владел ощутимым территориальным преимуществом в первом тайме, но "Ворскла" умело защищалась и не позволила азербайджанцам создать реальные голевые моменты.

А сразу после перерыва полтавчане провели контратаку и открыли счет. На 48-й минуте Николас Карека отдал пас Владиславу Кулачу, который пробил с дальней дистанции и заставил голкипера ошибиться.

В итоге этот гол оказался для бронзовых призеров чемпионата Украины победным. "Ворскла" победила "Карабах" 1:0, набрала 3 очка и занимает в группе E третье место. "Карабах" остался на последней позиции.

Следующий матч "Ворскла" сыграет против "Карабаха" 8 ноября в Полтаве.