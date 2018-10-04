"Ворскла" в драматичном матче проиграла "Спортингу" в Лиге Европы
Полтавчане уверенно начали матч и вышли вперед на 10-й минуте. После передачи Александра Скляра защитник "Спортинга" неудачно выбил мяч на Владислава Кулача, который в одно касание точно пробил в верхний угол ворот.
Во втором тайме португальцы заметно прибавили и перехватили инициативу. "Спортинг" дожал Ворсклу в компенсированное арбитром время. Сначала счет сравнял Фредди Монтеро, а победу принес лиссабонцам Жоване Кабрал.
"Ворскла" проиграла 1:2.
"Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) 1:2
Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3
"Ворскла": Шуст, Пердута, Скляр, Кулач (62 Сергийчук), Шарпар, Чеснаков, Коломоец, Кравченко (84 Габелок), Далко, Артур, Ребенок.
"Спортинг": Сален, Коатес, Жефферсон, Андре Пинту, Бруну Фернандеш, Акунья, Нани, Карлуш Мане (58 Монтеро), Дьяби (70 Рафинья), Петрович (70 Кабрал), Гашпар.
Предупреждение: 8 Артур, 73 Акунья
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