"Ворскла" в драматичном матче проиграла "Спортингу" в Лиге Европы

4 октября, 2018, 22:05

Во 2-м туре Лиги Европы "Ворскла" на последних минутах матча пропустила дважды от "Спортинга" и потерпела поражение

Полтавчане уверенно начали матч и вышли вперед на 10-й минуте. После передачи Александра Скляра защитник "Спортинга" неудачно выбил мяч на Владислава Кулача, который в одно касание точно пробил в верхний угол ворот.

Во втором тайме португальцы заметно прибавили и перехватили инициативу. "Спортинг" дожал Ворсклу в компенсированное арбитром время. Сначала счет сравнял Фредди Монтеро, а победу принес лиссабонцам Жоване Кабрал.

"Ворскла" проиграла 1:2.

"Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) 1:2

Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3

"Ворскла": Шуст, Пердута, Скляр, Кулач (62 Сергийчук), Шарпар, Чеснаков, Коломоец, Кравченко (84 Габелок), Далко, Артур, Ребенок.

"Спортинг": Сален, Коатес, Жефферсон, Андре Пинту, Бруну Фернандеш, Акунья, Нани, Карлуш Мане (58 Монтеро), Дьяби (70 Рафинья), Петрович (70 Кабрал), Гашпар.

Предупреждение: 8 Артур, 73 Акунья