"Ворскла" проиграла, но сорвала аплодисменты на стадионе. Почетный президент говорит, что гордится командой

21 сентября, 2018, 10:30

"Ворскла" проиграла, но заставила стадион аплодировать. Матч в Лондоне в рамках группового этапа Лиги Европы против "Арсенала" закончился в пользу хозяев со счетом 4:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

До 32 минуты полтавчане удерживали свои ворота нетронутыми, но ошибка в нападении привела к контратаке лондонцев. Как следствие - 1:0 в пользу "Арсенала".

В начале второго тайма "Ворскла" пропустила мяч во второй раз, а потом еще дважды. Впрочем, когда терять уже было нечего, кроме своего реноме, полтавчане начали играть раскованнее, и сначала Чеснаков распечатал ворота противников, а в добавленное время красивым голом точку в матче поставил Шарлар.

Индивидуальные ошибки и разница в классе сказывалась, но "Ворскла" все-таки сорвала аплодисменты на Emirates Stadium и сыграла довольно достойно с грозным соперником.

"Я очень горжусь нашей командой и горжусь Украиной. Горжусь, что мы можем продюсировать таких футболистов, такие футбольные команды и делать интересное шоу для украинского зрителя и болельщика. Я горжусь командой: хотя мы и проиграли, мы на самом деле старались сделать все, что мы можем показать лучший футбол.

И, как я и говорил ранее, чем больше мы имеем опыта игры в таких играх, то тем больше мы имеем шансов как можно лучше играть и пробиваться на как можно более высокие ступени европейского футбола. Без поражений не бывает побед. Мы изучим все эти вопросы, игры, и для нас это очень хороший опыт. Безусловно, мы будем стараться еще лучше играть в Полтаве", - отметил почетный президент ФК "Ворскла" Константин Жеваго.

"Мы для себя набрались опыта: как это организуется в Англии, как это организуется на таких больших стадионах, как это делается, чтобы привести болельщика на стадион. Мы очень много для себя взяли и будем этим тоже пользоваться в Полтаве", - отметил президент ФК "Ворскла" Роман Черняк.