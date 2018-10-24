Хищение средств "Ощадбанка": прокуратура готовит представление на нардепа Березкина

24 октября, 2018, 15:57

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал в ГПУ представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина

Об этом Холодницкий сообщил в Facebook.

Речь идет о присвоении группой лиц $20 млн из государственного банка "Ощадбанк".

"Мною подписано и направлено генеральному прокурору Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина",- написал руководитель САП.

По словам Холодницкого, нардепа подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст .209 (отмывание средств, добытых преступным путем) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.