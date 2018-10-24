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Хищение средств "Ощадбанка": прокуратура готовит представление на нардепа Березкина

Станислав Березкин
Станислав Березкин
фото: kordon.org
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал в ГПУ представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина

Об этом Холодницкий сообщил в Facebook.

Речь идет о присвоении группой лиц $20 млн из государственного банка "Ощадбанк".

"Мною подписано и направлено генеральному прокурору Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина",- написал руководитель САП.

По словам Холодницкого, нардепа подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст .209 (отмывание средств, добытых преступным путем) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, НАБУ расследует завладение $20 млн США из госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
  • САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. Сейчас по этому делу 10 лицам объявлено о подозрении.
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